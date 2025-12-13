Operaio morto a Giugliano il dolore e lo sconcerto dei sindacati

L’incidente mortale avvenuto presso il sito di stoccaggio delle ecoballe “Masseria del Re” di Giugliano in Campania ha suscitato grande dolore e sconcerto tra i sindacati. Questa tragedia, purtroppo, si aggiunge a una serie di incidenti sul lavoro, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sulle responsabilità nelle aziende.

Tempo di lettura: 2 minuti "Esprimiamo profondo dolore, indignazione e sconcerto per l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto presso il sito di stoccaggio delle ecoballe "Masseria del Re" di Giugliano in Campania, teatro ancora una volta di una tragedia che non può e non deve essere derubricata a mera fatalità". Lo scrivono, in una nota, i rappresentanti di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel Campania. " Siamo di fronte a una morte che interpella direttamente il sistema delle responsabilità, in un contesto produttivo nel quale, da troppo tempo, la prevenzione viene sacrificata, i controlli risultano insufficienti e gli investimenti in salute e sicurezza appaiono inadeguati rispetto ai rischi reali.

