Onu premiato Bottura | Il futuro è nel coraggio insieme per nutrire idee

Durante la cerimonia presso le Nazioni Unite, lo chef Massimo Bottura riceve un premio per il suo impegno nel promuovere innovazione e solidarietà. Con un messaggio di speranza e determinazione, Bottura sottolinea come il futuro dipenda dal coraggio e dalla collaborazione, invitando a nutrire idee per un domani migliore.

Modena, 13 dicembre 2025 – “Il futuro non è un luogo, è uno stato mentale”. Massimo Bottura sale sul palco del Palazzo di Vetro e parla di coraggio. Non di ricette, non di stelle Michelin, non del passato. A pochi giorni dal riconoscimento Unesco alla cucina italiana, lo chef modenese riceve a New York il premio Global Advocate of the Year dall’Associazione dei Corrispondenti delle Nazioni Unite. Unca Awards. È venerdì 12 dicembre, la Delegates Lounge – quella solitamente riservata ai capi di Stato – si apre eccezionalmente per la ventinovesima edizione degli Unca Awards. Tra ambasciatori e giornalisti di tutto il mondo, Bottura sceglie di guardare avanti. Ilrestodelcarlino.it Onu, premiato Bottura: “Il futuro è nel coraggio, insieme per nutrire idee” - Al gala Unca per gli 80 anni delle Nazioni Unite protagonista anche l’Aceto Giusti ... ilrestodelcarlino.it

