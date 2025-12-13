Onori al Comandante Natale De Grazia

In questo articolo, si rende omaggio al Comandante Natale De Grazia, figura di rilievo nella Guardia Costiera. Attraverso le parole di Paolo Fedele, si ripercorrono i momenti di stima e rispetto nei confronti di un uomo che ha lasciato un segno significativo nel suo percorso professionale e personale.

di Paolo Fedele Ho voluto dedicare una parte del mio libro al Comandante Natale De Grazia, un uomo che ebbi il privilegio di conoscere agli albori del mio cammino all'interno della grande famiglia della Guardia Costiera. Fu un incontro che lasciò un segno profondo. Rimasi subito rapito dalla sua umanità autentica, dal rigore morale che ne guidava ogni scelta, da quel senso altissimo dello Stato che traspariva con naturalezza da ogni gesto, da ogni parola, da ogni silenzio. Poco tempo dopo, la sua improvvisa scomparsa, avvolta da circostanze oscure e mai del tutto chiarite, squarciò quella luce.

