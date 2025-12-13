' On connect 2.0' donati totem e iPad per un' indagine di gradimento ai pazienti oncologici

È stato presentato ‘On connect 2.0’, un progetto che prevede la donazione di due totem e 25 iPad da parte di Roche. Questi strumenti permetteranno di raccogliere il gradimento dei pazienti oncologici presso le strutture di Ferrara e Comacchio, migliorando l’assistenza e l’esperienza dei pazienti.

E' stato presentato il progetto 'On connect 2.0' che prevede la donazione da parte di Roche di due totem, il primo alla Casa della comunità Cittadella San Rocco di Ferrara ed il secondo alla Casa di comunità di Comacchio e 25 Ipad che consentiranno di raccogliere il gradimento dei pazienti.

