Due persone sono state rinviate a giudizio a Valbrembo nell'ambito del caso dell'omicidio di Luciano Muttoni. Secondo le indagini, Carmine De Simone si sarebbe recato a casa della vittima per vendetta, in risposta a un commento sgradito rivolto alla sua fidanzata. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e motivazioni personali, aprendo un'ulteriore fase del procedimento giudiziario.

Valbrembo. Carmine De Simone si sarebbe recato a casa di Luciano Muttoni non con l’intenzione di rapinarlo, ma per vendicare un apprezzamento sgradito che il 58enne avrebbe rivolto alla sua fidanzata pochi giorni prima dell’omicidio. È quanto sostenuto dall’avvocato Luca Bosisio durante l’udienza preliminare, nella quale ha chiesto di far cadere l’aggravante del nesso teleologico — ossia l’aver ucciso al fine di commettere una rapina — per poter accedere al rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo della pena. Il gup ha però respinto l’istanza, mantenendo sia l’aggravante del nesso con la rapina sia quella della minorata difesa della vittima, entrambe punibili con l’ergastolo. Bergamonews.it

Omicidio Muttoni, rinviati a giudizio i due accusati - Carmine De Simone e Mario Vetere rinviati a giudizio per l'omicidio Muttoni: il 12 febbraio saranno davanti alla Corte d'Assise. bergamonews.it