Omicidio a San Severo imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco

Un grave episodio di violenza scuote San Severo, in provincia di Foggia, dove è stato assassinato l'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, di 49 anni. L'uomo è stato colpito a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, generando sconcerto e preoccupazione nella comunità locale. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e identifying i responsabili.

(Adnkronos) – Sgomento a San Severo, in provincia di Foggia, per l'omicidio dell'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, 49enne, ucciso a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo è stato trovato in un terreno agricolo. Sul caso indagano i carabinieri. La sindaca Lydia Colangelo ha espresso ''la massima indignazione per l'efferato omicidio'', condannando . Nessun post correlato. Webmagazine24.it Omicidio a San Severo, imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco - Sgomento a San Severo, in provincia di Foggia, per l'omicidio dell'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, 49enne, ucciso a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. cn24tv.it

Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo vicino Foggia, agricoltore 49enne trovato senza vita in campagna - Omicidio di Gaetano Cicerale a San Severo, si cerca il killer che ha ucciso a colpi di arma da fuoco l'agricoltore 49enne ... virgilio.it

Telesveva. . San Severo, il sangue scorre davanti all’ingresso di un fondo agricolo: ucciso a fucilate Gaetano Cicerale, agricoltore di 49 anni #sansevero #cronaca #omicidio - facebook.com facebook

SAN SEVERO, CONIUGI UCCISI IN PROFUMERIA

Video SAN SEVERO, CONIUGI UCCISI IN PROFUMERIA Video SAN SEVERO, CONIUGI UCCISI IN PROFUMERIA