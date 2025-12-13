Oltre mille persone controllate tra San Leonardo Oltretorrente e centro | 5 denunce per resistenza documenti falsi e immigrazione clandestina

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima settimana, la Polizia di Stato di Parma ha incrementato i controlli sul territorio, coinvolgendo oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e il centro. Durante le operazioni, sono state denunciate cinque persone per resistenza, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina, rafforzando l’attività di prevenzione e sicurezza cittadina.

La Polizia di Stato della Questura di Parma, nel corso dell’ultima settimana, ha intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio attraverso servizi ordinari, svolti dalle pattuglie delle Volanti, e servizi straordinari, coordinati da funzionari della Questura con il supporto. Parmatoday.it

’È Cultura’ promossa dall’Abi. Oltre mille persone ad ammirare i Musei Byron - 050 le persone che sabato hanno visitato i Musei Byron e del Risorgimento e il Museo delle Bambole durante la giornata di apertura straordinaria e gratuita al pubblico: l’iniziativa era ... ilrestodelcarlino.it

Vaticano, Papa Leone a pranzo con oltre mille persone per la Giornata dei poveri - In occasione della Giornata dei poveri, Leone XIV ha ospitato oltre mille persone in Vaticano per un pranzo nell'aula Paolo VI. it.euronews.com

Immagine generica

Milano, blitz della Polizia in Stazione Centrale: oltre mille persone controllate

Video Milano, blitz della Polizia in Stazione Centrale: oltre mille persone controllate