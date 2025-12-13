Oltre i dati una tragedia continua L’allarme di Mennini e Poponcini contro le distrazioni alla guida

Il rapporto Aci-Istat sui incidenti stradali nella provincia di Arezzo nel 2024 evidenzia un aumento preoccupante delle tragedie causate da distrazioni alla guida. Durante la conferenza stampa, Mennini e Poponcini hanno sottolineato come questa problematica rappresenti una vera e propria emergenza, richiedendo interventi immediati per contrastare il fenomeno.

AREZZO Non un fenomeno, ma una vera tragedia. È il messaggio più forte emerso dalla conferenza stampa di presentazione del rapporto Aci-Istat sugli incidenti stradali verificatisi nella provincia di Arezzo nel 2024. Un appuntamento annuale che, ancora una volta, restituisce un quadro allarmante, aggravato dai primi dati del 2025. A introdurre l’analisi è stato il presidente di Aci Arezzo Bernardo Mennini, che ha richiamato l’attenzione sulle principali direttrici viarie del territorio, "la 71, la 69 e il tracciato autostradale", ricordando come Arezzo "catalizzi il traffico per dimensione e flussi", ma con criticità diffuse "in tutta la provincia". Lanazione.it "Oltre i dati una tragedia continua". L’allarme di Mennini e Poponcini contro le distrazioni alla guida - Più incidenti ma meno mortali: "Non c’è niente da festeggiare". lanazione.it

