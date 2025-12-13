Olimpico pronto a spingere la Roma | verso il tutto esaurito con il Como

L'Olimpico si prepara a una serata di grande entusiasmo, con la Roma pronta a sostenere i propri colori contro il Como. Dopo due ko consecutivi, i giallorossi cercano di tornare alla vittoria, contando anche sul calore dei tifosi per riaccendere la speranza e rilanciare il cammino in campionato.

Dopo le frenate contro Napoli e Cagliari, la Roma si prepara a ripartire in campionato affidandosi anche alla forza del suo pubblico. Lunedì sera, alle 20:45, all’Olimpico arriva il Como di Fabregas e l’atmosfera promette di essere quella delle grandi occasioni. I tifosi hanno già risposto in massa: q uota 60mila presenze è stata raggiunta e il sold out è ormai a un passo. Il sostegno dell’Olimpico non sarà un episodio isolato. Dopo il match con il Como, i giallorossi voleranno a Torino per affrontare la Juventus, prima di tornare nella Capitale il 29 dicembre per la sfida contro il Genoa. Una partita dal sapore speciale, segnata dal ritorno di Daniele De Rossi all’ Olimpico da allenatore dei rossoblù. Sololaroma.it

