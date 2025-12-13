Olimpiadi dello sport vince l’equitazione

Lo scorso 8 dicembre si è svolta a Carpi la settima edizione delle Olimpiadi dello Sport, un evento che ha visto la partecipazione di ventuno società sportive e nove discipline diverse. Promossa dagli Istituti Fermi di Modena e Carpi in collaborazione con l’Università Unitelma Sapienza, l’iniziativa ha celebrato l’unione tra sport e studio, favorendo l’aggregazione tra giovani e genitori.

Ventuno società sportive della zona di Carpi e dintorni in rappresentanza di 9 discipline diverse (calcio, tennis, danza, rugby, pallamano, equitazione, pallavolo, basket e nuoto) si sono date battaglia lo scorso 8 dicembre presso l’Istituto "Fermi" di Carpi, dove si è svolta la settima edizione delle Olimpiadi dello Sport, un’iniziativa promossa dagli Istituti privati Fermi di Modena e Carpi, in collaborazione con l’Università Unitelma Sapienza Polo di Modena, per celebrare l’unione tra sport e studio, promuovendo valori di aggregazione tra ragazzi e genitori. Ognuna delle 21 società, provenienti dalle province di Modena e Reggio, era rappresentata da un atleta classe 2012 accompagnato dal proprio genitore. Ilrestodelcarlino.it

