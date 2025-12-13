L’attuale situazione dell’Olimpia Milano si concentra sul nodo rinnovo di Brooks, con il nome di Armoni in cima alle speculazioni. La presenza di un possibile segnale del destino in questa scelta sembra collegarsi alla lunga storia del marchio Olimpia, guidato da una figura chiave da circa vent’anni. Un momento cruciale per il futuro della squadra e del giocatore.

BASKET Forse il nome Armoni era un segno del destino nella carriera di questo giocatore, visto il marchio che da circa vent’anni è a capo dell’Olimpia. Il classe 1998, l’Armani se la sta davvero caricando sulle spalle. Dopo una stagione di apprendistato per capire dove si trovasse, quanto fosse diverso il basket europeo rispetto a quello americano, pur facendo vedere a fasi alterne lampi di classe purissima, la crescita attuale in Eurolega lo sta consacrando come uno dei giocatori più interessanti a livello continentale. La sensazione che dovesse solo esplodere definitivamente era forte verso la fine dello scorso campionato. Sport.quotidiano.net

Olimpia, parabola Brooks. Nodo rinnovo sul tavolo - Ancora infortuni: Bolmaro e Tonut ko, si proverà a recuperare Toté per la Virtus. sport.quotidiano.net