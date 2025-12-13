Olè Renatissimo Il maestro Carosone detta ancora il ritmo

Un omaggio al leggendario Renato Carosone, figura iconica della musica napoletana e italiana del secondo ‘900. Enzo Decaro e gli Ànema rendono omaggio al maestro attraverso interpretazioni e composizioni che celebrano il suo talento e il suo contributo duraturo alla scena musicale.

Omaggio ad uno dei più grandi autori e interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo ‘900: Enzo Decaro e gli Ànema cantano (e suonano) Renato Carosone. In scena per la cinquantaduesima Stagione del Centro Teatrale Bresciano, debutta a Brescia lo spettacolo “Renatissimo. Omaggio a Renato Carosone” che prosegue la programmazione 20252026 del Ctb: sarà al Teatro Renato Borsoni di Brescia dal 16 al 21 dicembre 2025, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle ore 15.30. Lo spettacolo di e con Enzo Decaro e la regia di Paolo Bignamini vede la musica dal vivo degli Ànema: violino Marcello Corvino, chitarra Biagio Labanca, contrabbasso Massimo De Stephanis, percussioni Fabio Tricomi. Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olè, Renatissimo. Il maestro Carosone detta ancora il ritmo