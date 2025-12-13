Ogni 2 mesi o si rompe | l’errore che tutti fanno con il filtro della lavatrice

Il filtro della lavatrice è fondamentale per garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico, ma spesso viene trascurato. Questo errore ricorrente può causare malfunzionamenti frequenti, come rotture o blocchi, rendendo necessarie riparazioni costose. Scopri perché è importante mantenere pulito e in ordine il filtro e come farlo correttamente.

Il filtro della lavatrice è uno dei componenti più importanti dell'elettrodomestico, eppure viene spesso dimenticato nella routine di manutenzione domestica. Questo piccolo elemento, però, svolge un ruolo fondamentale: contribuisce a mantenere la lavatrice in buone condizioni, ne prolunga la durata, garantisce che i capi risultino più puliti e freschi e riduce il rumore generato durante i cicli di lavaggio. Secondo gli esperti del settore, dunque, la pulizia del filtro dovrebbe essere effettuata almeno ogni due o tre mesi. Questa frequenza consente di prevenire ostruzioni che potrebbero compromettere le prestazioni della lavatrice nel tempo e, nei casi più gravi, causare guasti costosi da riparare.

