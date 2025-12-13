Oggi il derby Milan-Inter femminile | a che ora e dove vederlo in chiaro GRATIS

Il derby Milan-Inter femminile si svolgerà sabato 13 dicembre alle ore 15 presso il Felice Chinetti di Solbiate Arno. L'incontro, valido per la nona giornata della Serie A Women Athora, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio femminile. Ecco tutte le informazioni su come seguirlo in chiaro e gratuitamente.

Sarà il Felice Chinetti di Solbiate Arno a fare da cornice al prossimo derby Milan- Inter femminile, in programma sabato 13 dicembre alle ore 15 e valido per la nona giornata della Serie A Women Athora. L’impianto varesino, già sede delle gare casalinghe del Milan Futuro, ospiterà una sfida che promette spettacolo e che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intero girone d’andata. A presentarsi al derby saranno due squadre in salute: il Milan di Suzanne Bakker, galvanizzato dal successo esterno sul Napoli Women a Cercola, e l’Inter di Gianpiero Piovani, reduce dal roboante 5-0 sul Genoa. Ilnerazzurro.it

