Oggi 13 dicembre Santa Lucia | la sua storia miracolosa anticipa la luce del Natale

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, una festività che anticipa il Natale e simbolizza la vittoria della luce sul buio. La sua storia miracolosa e la tradizione che la accompagna rendono questa giornata un momento di speranza e spiritualità, preparando il cammino verso la nascita di Cristo e la luce che illumina il periodo natalizio.

La festa di Santa Lucia è legata al Natale in quanto legata alla simbologia della luce del giorno, che dal buio va verso la luce della nascita di Cristo. Il13 dicembre, memoria liturgica di Santa Lucia, il clima prenatalizio si fa sentire in modo più accentuato. Tradizionalmente si considera che sia il giorno più corto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Perché Santa Lucia si festeggia oggi 13 dicembre 2025 e chi era/ La leggenda, il martirio e le tradizioni - Santa Lucia, chi era e perché si festeggia oggi 13 dicembre 2025: la sua storia tra martirio e leggenda, tradizioni e riti che piacciono ai bambini ... ilsussidiario.net

13 dicembre Santa Lucia: storia e simbolo, perché è il giorno in cui ci scambiamo i regali - Nelle numerose varianti, il sacro (memoria della martire, richiesta di protezione, simbolo della luce di Cristo) e il profano (mercati, dolci, regali, folklore cittadino) non sembrano in contraddizion ... italiaoggi.it

