Offese alla giovane arbitra | Il Montallese condanna

Il Montallese condanna le offese rivolte alla giovane arbitra di 17 anni durante la partita contro la Tuscar, disputata in Terza Categoria. La società ha preso le distanze dal comportamento del calciatore, che ha rivolto un insulto volgare per motivi di sesso alla direttrice di gara. L'episodio ha suscitato attenzione e richiama l'importanza di rispetto e correttezza nel calcio.

Il Montallese ha preso le distanze dal calciatore che, nella partita disputata dalla squadra grigiorossa domenica scorsa, contro la Tuscar (match di Terza Categoria), ha rivolto "un insulto volgare per motivi di sesso" – così il dispositivo del giudice sportivo – alla direttrice di gara, arbitra della sezione di Siena, di 17 anni. "Tutta l’Asd Montallese – si legge nel comunicato ufficiale della società –, nelle figure della presidente Alessia Nigi, del consiglio e dei soci, si discosta totalmente dagli spiacevoli fatti accaduti durante l’incontro del 7 dicembre. L’associazione condanna qualsiasi forma di sessismo, discriminatoria verso donne e uomini. Lanazione.it Offese alla giovane arbitra: "Il Montallese condanna" - La presidente Alessia Nigi: "Ci dissociamo totalmente da quanto avvenuto. msn.com

Il calcio malato: offese choc all’arbitra. Lui ha 38 anni, lei 17: “Insulti volgari per motivi di sesso” - Un giocatore della squadra di casa è stato espulso per proteste, è intervenuto un suo compagno che ha preso il secondo cartel ... lanazione.it

