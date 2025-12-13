OFF è il nuovo singolo di EMSISII featLUCIENNN

“Synth glitchati, voci distorte e bellezza imperfetta raccontano un amore che si spegne per non implodere.. Due corpi opposti che si toccano solo nel momento in cui si disconnettono”. – artista di Supernova Group, etichetta musicale che ha come madrina e supervisor Loredana Bertè. Il brano, prodotto da 4997 (Francesco Foschini ), racconta il cortocircuito tra umano e artificiale. EMSISII tenta di diventare una macchina per non sentire più. LUCIENNN resta umano, ma si protegge nel silenzio e nell’orgoglio. Synth glitchati, voci distorte e bellezza imperfetta raccontano un amore che si spegne per non implodere. 361magazine.com

