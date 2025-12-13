Occhiuto ad Atreju parla dei medici cubani | Scelta imposta dalla disperazione ma oggi tutti li vogliono

Durante il suo intervento ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, Roberto Occhiuto ha affrontato temi come il sistema sanitario calabrese e i medici cubani, sottolineando come la loro presenza sia passata da una scelta imposta dalla disperazione a una richiesta diffusa. Ha inoltre condiviso i progetti politici futuri del suo partito, Forza Italia.

Ha parlato del sistema sanitario calabrese, ma anche dei prossimi progetti politici con il suo partito, Forza Italia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, nel suo intervento oggi ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, ospite del panel 'Trasparenza ed efficienza: più valore alla.

