Tra pochi giorni, il clima stabile e soleggiato che ha caratterizzato le ultime settimane lascerà spazio a un nuovo fronte di neve. L'inverno torna a farsi sentire con abbondanti precipitazioni nevose in diverse regioni italiane, segnando la fine del periodo mite e stabile che ha portato temperature sopra la media stagionale.

Ancora una manciata di giorni e si chiuderà il periodo mite, stabile e soleggiato ( ma anche nebbioso ) che interessa ancora il nostro Paese con temperature sopra le medie del periodo. L'inverno è pronto a tornare sulla scena italiana a suon di nubi, piogge, tanta neve non soltanto in montagna e un deciso calo termico. L'anticiclone si ritira. Il flusso perturbato atlantico torna ad abbassarsi con un primo cambiamento nel corso di lunedì 15 dicembre con una perturbazione in discesa dal Nord Europa in grado di entrare anche nel nostro Paese causando un'ondata di maltempo con fenomeni anche di forte intensità. Ilgiornale.it

Occhio, torna la neve (e pure abbondante): dove e quando - Freddo e neve di nuovo protagonisti almeno su una parte del nostro Paese: accumuli vicini al mezzo metro, ecco dove e cosa accadrà alle temperature ... ilgiornale.it

Meteo: Neve e Freddo in arrivo, occhio al Graupel in pianura; tutti i dettagli - L'illusione di una primavera ormai consolidata, con la sua mitezza e i suoi generosi spazi di sole sta per svanire bruscamente sull'Italia. ilmeteo.it

