NYT | SpaceX valutata 800 miliardi sarebbe la prima società privata al mondo

Secondo il New York Times, SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, raggiungerà una valutazione di circa 800 miliardi di dollari, diventando così la prima azienda privata al mondo a raggiungere questa cifra. La notizia sottolinea l'importanza crescente del settore privato nello spazio e il ruolo di SpaceX come protagonista nel panorama aerospaziale globale.

