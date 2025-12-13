Nuovo Testo unico sui farmaci | ricette digitali e cure più vicine ai pazienti

A Roma si è discusso delle novità introdotte dal nuovo Testo Unico sulla Legislazione Farmaceutica, che rivoluzionerà l'accesso ai farmaci. La riforma punta a semplificare le cure, con l’adozione di ricette digitali e un sistema più vicino alle esigenze dei pazienti e delle famiglie, segnando un passo importante nel sistema sanitario.

A Roma si è discusso di come cambierà l’accesso ai medicinali con il nuovo Testo Unico della Legislazione Farmaceutica, una riforma che promette di incidere sulla vita quotidiana di pazienti e famiglie. Dietro le norme, infatti, ci sono tempi, percorsi di cura e diritti che chiedono risposte concrete. Un Testo Unico che tocca la quotidianità . Sbircialanotizia.it Farmaceutica. La riforma accelera: “Il Testo unico snellirà 800 norme e darà certezze a cittadini e industria” - Gemmato: “Da gestione emergenziale a politica strutturata”. quotidianosanita.it

Farmaceutica: presentato il nuovo testo unico/ Ecco cosa cambia: “Semplificazione, accesso ai farmaci…” - Presentato in queste ore il nuovo Testo unico sulla legislazione farmaceutica: l'obiettivo è quello di semplificare la frammentata normativa italiana È stato presentato in queste ore il nuovo Testo ... ilsussidiario.net

