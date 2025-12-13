Nuovo palazzetto a Napoli Rizzetta | C' è sintonia con il Comune serve partnership pubblico-privata
Il presidente del Napoli Basket, Matt Rizzetta, ha recentemente incontrato il sindaco di Napoli, Manfredi, per discutere del progetto di un nuovo palazzetto nella zona dell’ex Mario Argento. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza sportiva in città attraverso una collaborazione tra pubblico e privato, sottolineando la sintonia tra le parti per lo sviluppo del settore.
Il presidente del Napoli Basket Matt Rizzetta ha incontrato la scorsa settimana il sindaco Manfredi per parlare del progetto di realizzazione di un nuovo palazzetto in città, nell'area dove sorgeva il Mario Argento.
