Nuovo naufragio al largo della Sicilia | 61 migranti salvi un morto

Un nuovo naufragio si è verificato al largo della Sicilia, con 61 migranti salvati e una persona deceduta. La notizia è stata comunicata da Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo, evidenziando ancora una volta la gravità delle crisi migratorie nel Mediterraneo.

Un nuovo naufragio è avvenuto al largo della Sicilia. A dare notizia è Alarm Phone, centro di monitoraggio non governativo. Una imbarcazione con a bordo decine di migranti si è capovolta: una persona è morta, e almeno 61 sopravvissuti sono stati portati a Malta, alcuni di loro in ospedale. Secondo fonti di Alarm Phone, a bordo della barca i migranti erano 72. Secondo quanto scrive il Timse of. Feedpress.me

