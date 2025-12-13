Nuovo blocco traffico a Roma domenica 14 dicembre | gli orari chi può circolare e dove

Domenica 14 dicembre, a Roma, è previsto un nuovo blocco del traffico per limitare l'inquinamento atmosferico. Le restrizioni, applicate nelle fasce orarie 7:30-10:30 e 17-20, interessano i veicoli più inquinanti. Ecco gli orari, le categorie di veicoli coinvolti e le zone interessate dall'ordinanza.

Domenica 14 dicembre a Roma c'è il blocco del traffico per troppo smog. Stop ai veicoli inquinanti nelle fasce orarie 7:30-10:30 e 17-20.

Domenica 14 dicembre 2025 scattano le limitazioni alla circolazione nella Ztl Fascia Verde di Roma per alcune categorie di veicoli più inquinanti, in seguito al superamento prolungato dei limiti di PM

