Nuovo attaccante Milan tra le alternative emerge un profilo in particolare | le ultime
In vista del calciomercato invernale, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l'attacco. Tra le alternative emergono diversi profili, ma uno in particolare si distingue come possibile sostituto di Joshua Zirkzee. Le ultime novità suggeriscono un nome che potrebbe spuntare come scelta prioritaria in caso di mancato arrivo del talento olandese.
C'è un nome, sopra tutti, che potrebbe prendere piede - per il calciomercato invernale del Milan - qualora non arrivasse Joshua Zirkzee. Ecco chi c'è segnato sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare nella lista di alternative all'olandese. Pianetamilan.it
Boom Milan: il nuovo attaccante arriva dall’Arsenal, che colpaccio! - Il calciomercato rossonero inizia già a smuoversi: Tare valuta un rinforzo di spessore per il reparto offensivo del Milan. spaziomilan.it
Mercato Milan, nuovo nome per l’attacco: pronto il colpo da 35 milioni? - Il Milan pensa al bomber della Serie A per migliorare il reparto offensivo: Tare studia il colpo da 35 milioni di euro. spaziomilan.it
Il #Milan va a caccia del nuovo attaccante La dirigenza rossonera starebbe pensando anche a Lorenzo #Lucca, attaccante del #Napoli che potrebbe cambiare aria a gennaio, in caso di possibile cessione di #Gimenez Se foste nella dirigenza del Diavol - facebook.com facebook
Nuovo attaccante, attenzione al fattore #Allegri: il tecnico del @acmilan potrebbe rivolerlo subito con sé - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
NEWS CALCIOMERCATO - ZIRKZEE MILAN: il Ritorno e` Davvero Possibile?