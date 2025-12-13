Nuovo attaccante Milan tra le alternative emerge un profilo in particolare | le ultime

In vista del calciomercato invernale, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l'attacco. Tra le alternative emergono diversi profili, ma uno in particolare si distingue come possibile sostituto di Joshua Zirkzee. Le ultime novità suggeriscono un nome che potrebbe spuntare come scelta prioritaria in caso di mancato arrivo del talento olandese.

C'è un nome, sopra tutti, che potrebbe prendere piede - per il calciomercato invernale del Milan - qualora non arrivasse Joshua Zirkzee. Ecco chi c'è segnato sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare nella lista di alternative all'olandese. Pianetamilan.it

