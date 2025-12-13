Nuovo attaccante attenzione al fattore Allegri | il tecnico del Milan potrebbe rivolerlo subito con sé

Il Milan valuta con attenzione il possibile ritorno di un nuovo attaccante durante la sessione invernale di calciomercato. La decisione potrebbe essere influenzata dal rapporto e dalla sintonia tra il club e l’allenatore Massimiliano Allegri, che potrebbe decidere di riportare in squadra un giocatore chiave. La scelta finale sarà determinata anche dal suo eventuale consenso.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, potrebbe essere la chiave di volta per la scelta del nuovo attaccante dei rossoneri nella sessione invernale di calciomercato: il tecnico potrebbe dire di sì, infatti, a questa eventualità sul piatto. Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per gennaio. Santi Gimenez, ancora a quota 0 gol in campionato, non ha convinto e per questo si intensificano i rumors su un possibile acquisto in attacco, con ben 5 centravanti già accostati ai rossoneri.

