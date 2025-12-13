La Regione ha destinato 239.600 euro al Comune di Tresana per realizzare nuovi stalli di parcheggio presso il Castello Malaspina e il centro storico. Questa iniziativa mira a migliorare la ricettività della zona, offrendo maggiori servizi a residenti e turisti, facilitando l’accesso e valorizzando il patrimonio locale.

Buone notizie per residenti e turisti. La Regione ha assegnato 239.600 euro al Comune di Tresana, che permetteranno di realizzare un nuovo parcheggio a servizio del Castello Malaspina e del centro storico. L’intervento punta a migliorare l’accessibilità dell’area, valorizzare il borgo e favorire la fruizione turistica di uno dei luoghi simbolo del territorio. Il nuovo parcheggio sorgerà in un’area strategica, a ridosso del castello, e consentirà di alleggerire il traffico nel cuore del paese, offrendo un punto di sosta ordinato e funzionale sia ai residenti sia ai visitatori. L’opera prevede la sistemazione degli spazi, l’adeguamento della viabilità e l’inserimento di elementi di arredo urbano in linea con il contesto storico. Lanazione.it

Nuovi stalli al Castello: "Obiettivo ricettività" - Arredo urbano, adeguamento della viabilità e impianto di illuminazione. msn.com