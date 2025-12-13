Nuove opportunità per gli under 35 Forlì apre il percorso di Autoimpiego Centro-Nord

Forlì ha inaugurato il primo evento pubblico in Emilia-Romagna dedicato alla misura “Autoimpiego Centro-Nord” di Invitalia, un’opportunità per i giovani under 35 di accedere a incentivi e supporto per avviare attività imprenditoriali. L’iniziativa mira a favorire l’autoimpiego e lo sviluppo di nuove imprese nella regione, offrendo strumenti concreti per stimolare l’occupazione giovanile.

Forlì ha ospitato il primo incontro pubblico in Emilia-Romagna dedicato alla nuova misura “Autoimpiego Centro-Nord” di Invitalia, il programma di incentivi rivolto ai giovani under 35. L’iniziativa è stata promossa da Projenia Scs in collaborazione con il Comune di Forlì e ha visto la presenza di. Forlitoday.it Contributi nuove imprese under 35: si può fare domanda per i 500 euro mensili. Le istruzioni - Sul portale Inps è disponibile la piattaforma telematica per l’invio delle domande di accesso all’incentivo introdotto con Decreto – Legge 7 maggio 2024 ... leggioggi.it

