Nuove linee e corse più frequenti Super collegamenti con il litorale

Sono in arrivo nuove linee e corse più frequenti per migliorare i collegamenti tra Massa e il litorale Corse. Le linee 60 e 61 vedranno intervalli più brevi, passando da 30 a 20 minuti, mentre la linea 68 aumenterà le corse da 24 a 30, garantendo un servizio più efficiente e capillare.

Corse più frequenti nei collegamenti tra il centro di Massa-Stazione Fs con Marina di Massa (le linee 60 e 61 passeranno da 30 minuti a 20) e un aumento di passaggi per quanto riguarda la linea extraurbana 68 che collega Massa a Cinquale di Montignoso (vedrà le attuali 24 corse aumentare fino a quota 30, in modo da garantire una maggior frequenza nelle corse dei bus). Sono solo alcune delle novità che prevede il piano di Autolinee Toscane pronto a entrare in vigore dal 7 gennaio 2026. "Quella dell'autobus – ha spiegato Vladimiro Frulletti per Autolinee Toscane – è tra le principali strade da percorrere per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità, sotto la costante pressione delle auto private.