Nuove leadership al Congresso Regionale CIF Campania | donne protagoniste al Maschio Angioino

Si sono appena concluse le votazioni del Congresso Regionale CIF Campania, che si è tenuto nella suggestiva cornice del Maschio Angioino di Napoli. L'evento ha visto l'elezione di nuove figure di leadership, segnando un momento importante per il movimento nel territorio campano.

Si sono conclusi da pochissimo i lavori elettivi del nuovo Congresso Regionale CIF Campania nella magica cornice del Maschio Angioino di Napoli.Oltre ottant'anni di CIF: una realtà al passo coi tempiUna realtà associativa che vanta oltre 80 anni di storia.Storicamente il CIF si è sempre.

