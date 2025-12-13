Nuove gerarchie e la variabile Le Douaron | così Inzaghi ha portato il Palermo fuori dalla crisi

Il Palermo torna alla vittoria dopo quasi due anni grazie a un successo per 1-0 sulla Sampdoria, conquistato con un gol di Le Douaron. Con nuove gerarchie e un ruolo chiave per il francese, i rosanero riescono a interrompere un lungo digiuno di successi e a risalire la china sotto la guida di Inzaghi.

E così, dopo quasi due anni, il Palermo calò il tris. Con la vittoria per 1-0 di ieri sera sulla Sampdoria, arrivata grazie a un guizzo del francese Le Douaron, i rosanero sono tornati a vincere tre partite di fila: non accadeva dal febbraio 2024, quando in panchina c’era Eugenio Corini. Nove i. Palermotoday.it

