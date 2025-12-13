Nuova Renault Laguna torna l’ammiraglia grazie all’alleanza con Ford?

Si ipotizza un ritorno dell’ammiraglia Renault Laguna grazie a una possibile alleanza con Ford, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. L’accordo tra le due case riguarda principalmente lo sviluppo di veicoli elettrici di segmento più compatto, destinati al mercato europeo. La questione sulla nuova ammiraglia rimane aperta, senza dettagli ufficiali condivisi.

Al momento non ci sono conferme ufficiali che Renault e Ford stiano lavorando insieme su una “ammiraglia” alla Laguna o un’auto di fascia alta; ciò che è ufficiale e verificato riguarda piuttosto una alleanza strategica per sviluppare veicoli elettrici di segmento più piccolo, pensati soprattutto per il mercato europeo. L’alleanza Renault–Ford (confermata). Renault e Ford hanno siglato un accordo per collaborare su nuovi veicoli elettrici per l’Europa, con Renault che fornirà la piattaforma EV (Ampere) e la capacità industriale, e Ford che curerà design e dinamica dei nuovi modelli. I primi due modelli dovrebbero arrivare dal 2028, prodotti negli stabilimenti Renault nel nord della Francia. Ilgiornaledigitale.it

