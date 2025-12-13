Nuova palestra con impianto fotovoltaico per la scuola Mavarelli-Pascoli di Umbertide

È stata inaugurata la nuova palestra della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli” di Umbertide, dotata di impianto fotovoltaico. L’intervento di riqualificazione ha trasformato uno dei luoghi più cari alla comunità, offrendo uno spazio rinnovato e sostenibile, simbolo di impegno per la crescita e il benessere degli studenti e della città.

È stata inaugurata la palestra della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-Pascoli”, uno dei luoghi storici più cari alla comunità umbertidese, al termine di importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione che hanno restituito alla città uno spazio completamente rinnovato. Perugiatoday.it La società fa da sponsor e paga il fotovoltaico, in cambio la palestra della scuola sarà intitolata all'imprenditore della ghiaia Bepi Biasuzzi - Sarà la società Costruzioni generali Biasuzzi Srl a pagare l’impianto fotovoltaico, 84 pannelli, della nuova palestra dell’elementare don Milani di via San Zeno. ilgazzettino.it Garlasco, pannelli sulla palestra - «Stiamo valutando i numeri», dice infatti Francesco Santagostino, assessore ai lavori pubblici ... laprovinciapavese.gelocal.it Inaugurata la nuova palestra della scuola Gregorio da Tiferno a Trestina - facebook.com facebook © Perugiatoday.it - Nuova palestra con impianto fotovoltaico per la scuola "Mavarelli-Pascoli" di Umbertide

NUOVA PALESTRA E FOTOVOLTAICO: SCATTA LA FASE 2 AL TRIESTE CAMPUS | 20/02/2025

Video NUOVA PALESTRA E FOTOVOLTAICO: SCATTA LA FASE 2 AL TRIESTE CAMPUS | 20/02/2025 Video NUOVA PALESTRA E FOTOVOLTAICO: SCATTA LA FASE 2 AL TRIESTE CAMPUS | 20/02/2025