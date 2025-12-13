Nuova legge sui Comuni montani Baruffi | Irricevibile così si tagliano il 40% di quelli emiliano-romagnoli

La recente proposta di legge sui Comuni montani annunciata dal ministro Calderoli ha suscitato forti critiche. Secondo Baruffi, questa normativa è irricevibile e rischia di penalizzare gravemente i comuni emiliano-romagnoli, prevedendo un taglio del 40% delle risorse dedicate. La discussione si concentra sulle implicazioni per le aree montane e sulla sostenibilità delle politiche proposte.

«La proposta sulla Montagna e i criteri sulla montanità annunciati ieri dal ministro Calderoli sono irricevibili. Con un algoritmo truffaldino si tagliano un terzo dei Comuni montani sul piano nazionale e oltre il 40% di quelli dell'Emilia-Romagna. Sarà tutto l'Appennino a essere penalizzato. Ilpiacenza.it Comuni montani, Giani: "Cambiare nuova legge che penalizza l'Appennino" - Penalizzato l’Appennino e compromesso il riconoscimento di forme di tutela di territori che, in Toscana, affrontano già molte difficoltà. gonews.it

Giani: 'Cambiare la nuova legge che penalizza l'Appennino' - Anche Confcooperative Toscana Nord preoccupata per i nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani ... nove.firenze.it

