Nuova giunta del Veneto | chi sono gli assessori e le deleghe

Il 13 dicembre 2025, a Venezia, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato la composizione della nuova Giunta regionale. Durante l'evento a Palazzo Grandi Stazioni, sono stati presentati gli assessori e le rispettive deleghe, segnando un importante passo nella gestione amministrativa della regione.

Venezia, 13 dicembre 2025 - Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova Giunta regionale del Veneto. Sono cinque donne e sette uomini, Lucas Pavanetto vicepresidente. Sono Gino Gerosa, Elisa De Berti, Massimo Bitonci, Dario Bon, Filippo Giacinti, Paola Roma, Valeria Mantovan, Diego Ruzza, Elisa Venturini, Marco Zecchinato e Morena Martini. Di seguito deleghe e curriculum brevi dei singoli Assessori. Gino Gerosa: delega alla Sanità e alla programmazione Socio-sanitaria. Gino Gerosa, 68 anni, professore Ordinario di Chirurgia Cardiaca presso il Dipartimento di Scienze Cardio- Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova; Direttore dell'UOC di Cardiochirurgia e del Programma Trapianti di Cuore e Assistenze Meccaniche dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova; Coordinatore del Dipartimento Funzionale "Organi Artificiali e Rigenerazione Tissutale". Ilrestodelcarlino.it

