Nuoto Simona Quadarella domina i 400 sl degli Assoluti in vasca corta Angiolini fa il tris e Polieri dà l’addio col titolo

Nell'ultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta allo Stadio del Nuoto di Riccione, si sono concluse le competizioni con performance di rilievo. Simona Quadarella ha dominato i 400 stile libero, mentre Angiolini ha conquistato il suo terzo titolo e Polieri ha chiuso la carriera con un'ultima vittoria.

Ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, teatro dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Sessione mattutina in cui ad aprire le danze è stata un’affermazione speciale nei 200 farfalla femminili. Il riferimento è ad Alessia Polieri, che si è imposta col crono di 2’08?12 a precedere Paola Borrelli (2’08?38) e Alice Dimaggio (2’08?82), annunciando che questa è stata la sua ultima gara della carriera. 100 misti uomini nel segno di Lorenzo Glessi, che ha portato a casa il successo tricolore in 52?27 davanti a Davide Passafaro in 53?04 e a Lorenzo Pignotti in 53?14. Nei 50 rana donne Lisa Angiolini ha completato il tris, facendo sue tutte le distanze di questo stile. Oasport.it Nuoto, Simona Quadarella domina i 400 sl degli Assoluti in vasca corta. Angiolini fa il tris e Polieri dà l’addio col titolo - Ultima giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, teatro dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. oasport.it

