Nuoto Lucrezia Domina si laurea vice-campionessa italiana negli 800 stile

Lucrezia Domina, 17enne di Prato, ha ottenuto il titolo di vice-campionessa italiana negli 800 stile ai campionati assoluti di nuoto a Riccione. Con questa prestazione, ha superato per la prima volta la soglia degli 8'20, dimostrando grande talento e determinazione in una competizione di livello nazionale.

Prato, 13 dicembre 2025 - Lucrezia Domina si è laureata vice-campionessa italiana negli 800 stile. Questo il verdetto dei campionati italiani assoluti di nuoto in corso a Riccione, per una gara che ha visto la diciassettenne di Prato scendere per la prima volta in carriera sotto il muro degli 8'20. La nuotatrice in forza all'H.Sport ha nuotato l'intera distanza fermando il cronometro sul tempo di 8'20"85, finendo alle spalle, della plurimedagliata Simona Quadarella (che si qualificò anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020). La sportiva cresciuta nella Futura e nell'Azzurra sembra insomma confermare una crescita tecnica che sta proseguendo da più stagioni, sublimata la scorsa estate dalla conquista della medaglia d'oro nella staffetta 4x200 stile con le compagne di Nazionale giovanile (tra cui un'altra pratese, Bianca Nannucci) nell'ambito dei campionati europei in Slovenia. Lanazione.it Nuoto, Lucrezia Domina si laurea vice-campionessa italiana negli 800 stile - campionessa italiana assoluta negli 800 stile ai campionati italiani assoluti di Riccione ... lanazione.it

