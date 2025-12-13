Nuoto Andrea Camozzi volto nuovo nei 200 farfalla agli Assoluti in vasca corta Di Pietro e Viberti pongono il sigillo

Nell'ultima sessione serale dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta a Riccione, emergono nuovi talenti e si consolidano le performance degli atleti. La manifestazione, disputata nella piscina da 25 metri, ha visto protagonisti giovani promesse e atleti affermati, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni e imprese nelle discipline in vasca corta.

Ultima sessione serale dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. Gli Assoluti invernali nella piscina da 25 metri hanno dato l’occasione ad alcune facce nuove di emergere dalle acque romagnole. È il caso di Andrea Camozzi. Il classe 2005 del Circolo Canottieri Aniene, allenato da Matteo Giunta, ha fatto saltare il banco in 1’51?62. Tolti 2? al proprio personale e crono che si posiziona al posto n.2 nella classifica alltime in Italia, alle spalle solo del primatista europeo Alberto Razzetti (1’48?64). Un Camozzi che ha posto la firma anche sul record europeo giovanile, mettendosi alle spalle Federico Burdisso (1’52?45) e Claudio Antonino Faraci (1’52?63). Oasport.it Nuoto, Andrea Camozzi volto nuovo nei 200 farfalla agli Assoluti in vasca corta. Di Pietro e Viberti pongono il sigillo - Ultima sessione serale dei campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. oasport.it LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: esplode Camozzi! Titolo e record europeo juniores nei 200 farfalla - Questi i protagonisti della serie veloce dei 50 rana: 1 ITA POGGIO Federico GS Fiamme Azzurre - oasport.it

