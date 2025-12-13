Nuoro due giovani morirono nel crollo di un solaio | archiviazione per 13 indagati

Si chiude senza responsabili il procedimento penale relativo alla tragedia di Nuoro, avvenuta il giorno di Pasquetta del 2024, quando due giovani, Patryk Zola e Ythan Romano, persero la vita nel crollo di un solaio di un rudere. La procura ha archiviato l'indagine, senza individuare colpevoli per il tragico incidente.

Nessun colpevole per la morte di Patryk Zola e Ythan Romano. Si chiude senza responsabili il procedimento penale aperto dopo la tragedia avvenuta il giorno di Pasquetta del 2024 a Nuoro, quando i due ragazzini persero la vita nel crollo del solaio di un rudere. Il giudice per le indagini preliminari Mauro Pusceddu ha disposto l’archiviazione del fascicolo a carico dei 13 proprietari dell’immobile, accogliendo la richiesta della Procura e respingendo le opposizioni presentate dai legali delle famiglie delle vittime. Alla base della decisione del gip c’è la perizia del consulente tecnico nominato dal tribunale di Nuoro. Lapresse.it

