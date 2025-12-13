NPSI Alessandro Ghezzi è nuovo segretario provinciale di Torino

Il Nuovo Psi Liberali e Riformisti annuncia la nomina di Alessandro Ghezzi come nuovo segretario provinciale di Torino, scelta annunciata dal segretario nazionale, il senatore Lucio Barani. La nomina segna un nuovo importante passo per il partito nella provincia torinese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e le iniziative sul territorio.

Novità in quel di Torino in casa Npsi. Il senatore Lucio Barani, segretario nazionale del Nuovo Psi Liberali e Riformisti ha nominato il nuovo segretario Provinciale di Torino. Si tratta di Alessandro Ghezzi, laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della Chiesa moderna e contemporanea. Docente di Religione nelle scuole statali secondarie . Ildifforme.it

?? San Severo, pioggia di smentite sul documento contro Giuliani: Npsi, Io Sud e Associazione Vittime di Ingiustizia prendono le distanze - facebook.com facebook