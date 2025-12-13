Novità in municipio a Ballabio assunta Heidi | ecco l’impiegata virtuale figlia dell’Ai

A Ballabio, il municipio introduce una novità: Heidi, l’impiegata virtuale ispirata alla celebre protagonista delle Alpi. Questa innovativa assistente digitale rappresenta un passo avanti nell’efficienza amministrativa, combinando tecnologia e tradizione locale. Con questa iniziativa, il Comune punta a rendere più interattivo e moderno il servizio ai cittadini.

Ballabio (Lecco) – C’è una nuova dipendente comunale a Ballabio. Si chiama Heidi, come la ragazzina delle Alpi protagonista dell’omonimo cartone animato di quando eravamo bambini. Heidi non è un’impiegata come gli altri colleghi. Heidi è una impiegata virtuale dotata di intelligenza artificiale. Tecnicamente Heidi è un chatbot: è un software che simula la conversazione umana tramite testo o voce, utilizzando appunto l’IA e il linguaggio naturale per comprendere le richieste e fornire risposte automatiche. È un sistema già molto utilizzato in tanti siti web e per servizi di customer care online, che però rappresenta quasi un’anteprima assoluta nell’ambito delle amministrazioni comunali. Ilgiorno.it

