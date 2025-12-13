Novello Sirotti Gaudenzi Lega | Rispediamo al Pd l' accusa di responsabilità

In risposta alle recenti accuse del Pd cesenate, Sirotti Gaudenzi, rappresentante della Lega, ribadisce la posizione dell’amministrazione, definendola più responsabile e affidabile rispetto alle critiche ricevute. Gaudenzi sottolinea come siano invece le altre parti ad essere incaute e poco trasparenti nel riconoscere gli errori.

"Rispediamo al mittente, il Pd cesenate, l'accusa di irresponsabilità. Inaffidabile e incauta è, semmai, questa amministrazione che mai riconosce gli errori fatti e trova sempre una scusa per scansare ogni responsabilità. Il progetto 'Novello' si trascina dai primi anni 2000, è stato magnificato.