Nove anni di Edera Rivista torna l’iniziativa al Parc di Firenze

Il 13 dicembre 2025 si celebra il terzo Edera Fest al Parc di Firenze, un evento che ricorda i nove anni di attività di Edera, associazione di promozione sociale nata nel 2016. L’iniziativa, prevista dalle ore 15, coinvolge la comunità locale e gli appassionati, sottolineando il successo della rivista cartacea distribuita in tutta Italia e il ruolo dell’associazione nel panorama culturale e sociale.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Appuntamento sabato 13 dicembre dalle ore 15 con il terzo Edera Fest, l’evento con cui si festeggiano i nove anni di Edera, associazione di promozione sociale nata nel 2016 che ogni mese stampa una rivista cartacea distribuita in edicola e per abbonamento in tutta Italia. All’iniziativa, che si svolge al Parc (piazzale delle Cascine 7), nel luogo in cui Edera ha sede e dove trova spazio la redazione, si daranno appuntamento tantissimi ospiti di livello nazionale e internazionale con cui, attraverso interviste live, sarà possibile approfondire numerose tematiche che spazieranno dalla comunicazione al giornalismo, dal mondo sociale all’attualità. Lanazione.it Un seggiolino... nove anni. Solution T i-Fix di CYBEX si adatta alla crescita del tuo piccolo accompagnandolo dai 3 ai 12 anni senza rinunciare alla sicurezza o al comfort. Grazie al poggiatesta regolabile e alla regolazione automatica della larghezza, ogni via - facebook.com facebook Un neonato e un bimbo di nove anni sono morti di freddo a #Gaza dove la tempesta #Byron sta seminando distruzione x.com © Lanazione.it - Nove anni di Edera Rivista, torna l’iniziativa al Parc di Firenze

Stefano Fresi: i miei 20 anni

Video Stefano Fresi: i miei 20 anni Video Stefano Fresi: i miei 20 anni