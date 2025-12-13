Nove anni di Edera Rivista torna l’iniziativa al Parc di Firenze

13 dic 2025

Il 13 dicembre 2025 si celebra il terzo Edera Fest al Parc di Firenze, un evento che ricorda i nove anni di attività di Edera, associazione di promozione sociale nata nel 2016. L’iniziativa, prevista dalle ore 15, coinvolge la comunità locale e gli appassionati, sottolineando il successo della rivista cartacea distribuita in tutta Italia e il ruolo dell’associazione nel panorama culturale e sociale.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Appuntamento sabato 13 dicembre dalle ore 15 con il terzo Edera Fest, l’evento con cui si festeggiano i nove anni di Edera,  associazione di promozione sociale nata nel 2016 che ogni mese stampa una rivista cartacea distribuita in edicola e per abbonamento in tutta Italia. All’iniziativa, che si svolge al Parc (piazzale delle Cascine 7), nel luogo in cui Edera ha sede e dove trova spazio la redazione, si daranno appuntamento tantissimi ospiti di livello nazionale e internazionale con cui, attraverso interviste live, sarà possibile approfondire numerose tematiche che spazieranno dalla comunicazione al giornalismo, dal mondo sociale all’attualità. Lanazione.it

