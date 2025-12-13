Notte di incidenti e sirene nel Comasco | 21enne fuori strada a Canzo ferito anche un 43enne a Cadorago

Una notte intensa nel Comasco tra incidenti stradali e interventi di emergenza. Tra Canzo e Cadorago, sono stati soccorsi un 21enne fuori strada e un 43enne ferito, mentre le sirene delle ambulanze hanno accompagnato le ore successive, evidenziando una notte difficile per i servizi di emergenza della zona.

Notte impegnativa per i soccorritori nel Comasco, quella tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre 2025, tra incidenti stradali e interventi per abuso di alcol.A Canzo, poco dopo le 5 del mattino, una ragazza di 21 anni è finita fuori strada in via Volta, all'altezza del civico 8. L'allarme iniziale.

