Non voglio più vederti qui The Voice Senior Clementino in lacrime per Pierluigi

Nella puntata di The Voice Senior del 12 dicembre su Rai 1, l’atmosfera si fa sempre più intensa, con momenti di grande emozione. Clementino si commuove profondamente per Pierluigi, segnando un passaggio cruciale verso la finalissima e lasciando il pubblico col fiato sospeso.

The Voice Senior entra nella sua fase più intensa e la puntata in onda venerdì 12 dicembre su Rai 1 segna un passaggio decisivo verso la finalissima. Dopo settimane di audizioni, emozioni e storie personali che hanno conquistato il pubblico, la gara si stringe e per i concorrenti rimasti è il momento di giocarsi tutto. I quattro giudici sanno che le scelte di questa sera sono cruciali e ognuno è convinto, o almeno spera, di avere nel proprio team la voce giusta per arrivare fino in fondo. Il racconto della serata si sviluppa sotto la guida energica e rassicurante di Antonella Clerici, che accompagna lo show con il suo stile ormai riconoscibile. Thesocialpost.it

’Voglio vederti danzare’, al Palariviera un omaggio al grande Battiato - C’è grande attesa per il tour nazionale di Voglio Vederti Danzare, la nuova grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations ... ilrestodelcarlino.it

"Voglio vederti danzare", il concerto-omaggio a Battiato arriva ad Ancona - Emozioni che, prima di essere trasferite al pubblico, vengono provate in prima persona dai protagonisti di Voglio Vederti Danzare, il concerto- rainews.it

?? Oggi su Billboard Italia potete guardare in anteprima il videoclip di “Voglio vederti danzare”, la mia personale rivisitazione del brano immortale di Franco Battiato, in uscita domani su tutte le piattaforme. Ringrazio di cuore Kledi per la sua straordinaria parte - facebook.com facebook