Un acceso confronto tra Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega e europarlamentare, e i rappresentanti dei maranza mette in luce due opposte visioni dell’Italia e della società. La discussione evidenzia tensioni e divergenze di opinioni su identità, valori e il senso di appartenenza nazionale.

Scontro durissimo tra due visioni opposte della società e, in questo caso, dell’Italia. Da una parte Silvia Sardone, politica italiana, vicesegretaria della Lega per Salvini Premier dal 2025 ed europarlamentare dal 2019. Chiaramente vicina alle istanze del governo in materia di sicurezza e fieramente italiana. Dall’altra, Momo e Alex, due ragazzi di origini nordafricani che criticano severamente l’Italia, le sue istituzioni e la Polizia. Il teatro del diverbio è Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico e non solo condotto dal giornalista Paolo Del Debbio su Rete 4. "Non mi sento italiano: sono nato qua ma mi hanno insegnato cose a scuola che poi erano tutte false!", esordisce il primo ragazzo con un tono molto critico e sarcastico verso il Belpaese. Ilgiornale.it

"Non vi sentite italiani? Nessuno vi trattiene". Scontro tra Sardone e i maranza - Dall’altra, Momo e Alex, due ragazzi di origini nordafricani che criticano severamente l’Italia, le sue istituzio ... ilgiornale.it