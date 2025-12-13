Non solo libri | la proposta culturale di Atreju è la migliore risposta alla spocchia della sinistra

Atreju si presenta come un’alternativa vivace e innovativa alla tradizione culturale spesso associata alla sinistra, offrendo un’esperienza ricca e diversificata. Questa proposta si propone di sfidare le narrazioni convenzionali, promuovendo un approccio più inclusivo e dinamico alla cultura, lontano da atteggiamenti di superiorità o esclusività.

Tra gli ambiti in cui la sinistra (a torto) ritiene di aver sempre avuto e di continuare a mantenere una tutta da dimostrare egemonia intoccabile, c’è sicuramente quello della cultura. Senza voler entrare in disamine approfondite su quanto tale assunto sia errato sotto diversi punti di vista, sia storici sia squisitamente culturali, a dimostrare che la destra può anche in questo campo dire con successo la sua, ci sono una serie di iniziative e proposte di tutto rispetto. Diversi ed apprezzabili esempi arrivano nello specifico da Atreju: il programma della kermesse di Fratelli d’Italia in corso nei giardini del Colosseo, infatti, è ricchissimo di appuntamenti culturali. Secoloditalia.it

Roccella ad Atreju: “Egemonia culturale di Sx? Piccolo potere spaventato. Qui si parla di tutto, a Più Libri Più Liberi censurano gli editori di destra” - La ministra della Famiglia è intervenuta con Alessandro Giuli al dibattito "Pasolini e Mishima: poeti fuori dagli schemi" ... affaritaliani.it