Non sappiamo cosa sia Giorgia Meloni la madre Anna vuota il sacco

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni e sua madre, Anna Paratore, sono protagoniste di un momento di apertura pubblica che rivela aspetti personali e politici. La presenza di Anna Paratore ad Atreju, con il suo atteggiamento riservato, mette in luce il legame tra vita familiare e percorso politico della leader, arricchendo il quadro della sua storia e della sua figura pubblica.

Anna Paratore arriva ad Atreju con il passo di chi non ama stare sotto i riflettori, ma sa di rappresentare una storia che, volente o nolente, è ormai parte del racconto politico italiano. La madre di Giorgia e Arianna Meloni ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera proprio nei giorni della kermesse di Fratelli d’Italia, scegliendo di raccontarsi con toni ironici e diretti, lontani dalla retorica e dalle etichette che spesso accompagnano il cognome che porta. Un modo per prendere subito le distanze da qualsiasi narrazione mitologica della famiglia Meloni, partendo da una battuta che chiarisce tutto. Caffeinamagazine.it

X Factor: ecco i giudici che torneranno nel 2026 (e cosa farà Giorgia) - Il futuro di X Factor 2026 è ancora in bilico: tra ritorni possibili, dubbi e l’incognita Giorgia, ecco cosa trapela sul cast della prossima edizione. rds.it

Immagine generica

Giorgia - Marzo

Video Giorgia - Marzo