Non sanno niente Famiglia nel bosco ora la notizia shock sui bimbi La tutrice ha parlato

Tre bambini cresciuti nei boschi del Chietino sono stati affidati a una casa famiglia dopo un intervento del Tribunale per i minorenni. La tutrice ha fornito dettagli sulla loro condizione, evidenziando le difficoltà e la mancanza di conoscenze acquisite durante il loro percorso di crescita. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

Il ritorno a casa appare ancora distante per i tre fratellini cresciuti nei boschi del Chietino e oggi affidati a una casa famiglia su disposizione del Tribunale per i minorenni. Nonostante la disponibilità mostrata dai genitori, che avevano acconsentito alla ristrutturazione dell’abitazione in pietra in cui la famiglia viveva, il percorso verso il ricongiungimento resta complesso e carico di incognite. Nell’attesa dei lavori, mamma e papà si erano trasferiti in un’altra casa immersa nel bosco, messa gratuitamente a disposizione da un imprenditore e situata a breve distanza dall’immobile da sistemare, ma questo passo non è stato ritenuto sufficiente dalle autorità. Thesocialpost.it Allarme della tutrice sulla famiglia nel bosco: "I bambini non sanno leggere" - Mai inseriti a scuola, i tre bambini della famiglia nel bosco stanno imparando l’alfabeto, mentre proseguono i controlli sanitari. notizie.it

Famiglia nel bosco, Al Bano: "Maltrattati perché controcorrente, offro casa e lavoro" - Un'offerta generosa quella di Al Bano ai genitori della "famiglia del bosco" di Palmoli. iltempo.it

I bambini della famiglia che vive nel bosco a Chieti sono stati trasferiti in una struttura protetta

