Non sanno niente Famiglia nel bosco ora la notizia shock sui bimbi La tutrice ha parlato

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre bambini cresciuti nei boschi del Chietino sono stati affidati a una casa famiglia dopo un intervento del Tribunale per i minorenni. La tutrice ha fornito dettagli sulla loro condizione, evidenziando le difficoltà e la mancanza di conoscenze acquisite durante il loro percorso di crescita. La notizia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

Il ritorno a casa appare ancora distante per i tre fratellini cresciuti nei boschi del Chietino e oggi affidati a una casa famiglia su disposizione del Tribunale per i minorenni. Nonostante la disponibilità mostrata dai genitori, che avevano acconsentito alla ristrutturazione dell’abitazione in pietra in cui la famiglia viveva, il percorso verso il ricongiungimento resta complesso e carico di incognite. Nell’attesa dei lavori, mamma e papà si erano trasferiti in un’altra casa immersa nel bosco, messa gratuitamente a disposizione da un imprenditore e situata a breve distanza dall’immobile da sistemare, ma questo passo non è stato ritenuto sufficiente dalle autorità. Thesocialpost.it

sanno famiglia bosco notiziaAllarme della tutrice sulla famiglia nel bosco: "I bambini non sanno leggere" - Mai inseriti a scuola, i tre bambini della famiglia nel bosco stanno imparando l’alfabeto, mentre proseguono i controlli sanitari. notizie.it

sanno famiglia bosco notiziaFamiglia nel bosco, Al Bano: "Maltrattati perché controcorrente, offro casa e lavoro" - Un'offerta generosa quella di Al Bano ai genitori della "famiglia del bosco" di Palmoli. iltempo.it

non sanno niente famiglia nel bosco ora la notizia shock sui bimbi la tutrice ha parlato

© Thesocialpost.it - “Non sanno niente”. Famiglia nel bosco, ora la notizia shock sui bimbi. La tutrice ha parlato

I bambini della famiglia che vive nel bosco a Chieti sono stati trasferiti in una struttura protetta

Video I bambini della famiglia che vive nel bosco a Chieti sono stati trasferiti in una struttura protetta