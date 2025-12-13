Un padre esprime il suo dolore e il senso di colpa dopo che la figlia di quattro anni, non vaccinata contro l'influenza, si trova in coma. La sua testimonianza invita a riflettere sull'importanza della vaccinazione infantile e sui rischi legati alla mancata protezione.

«Vaccinate i vostri bambini». Sono queste le parole di un padre, distrutto dai sensi di colpa, per non aver somministrato il vaccino antinfluenzale alla figlia di quattro anni. La. Leggo.it

«Non ho vaccinato mia figlia di 4 anni contro l'influenza, ora è in coma e non sarà mai più se stessa. I sensi di colpa mi tormentano» - Sono queste le parole di un padre, distrutto dai sensi di colpa, per non aver somministrato il vaccino antinfluenzale alla figlia di quattro anni. leggo.it