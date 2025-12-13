Non ho vaccinato mia figlia di 4 anni contro l' influenza ora è in coma e non sarà mai più se stessa I sensi di colpa mi tormentano

Un padre esprime il suo dolore e il senso di colpa dopo che la figlia di quattro anni, non vaccinata contro l'influenza, si trova in coma. La sua testimonianza invita a riflettere sull'importanza della vaccinazione infantile e sui rischi legati alla mancata protezione.

«Vaccinate i vostri bambini». Sono queste le parole di un padre, distrutto dai sensi di colpa, per non aver somministrato il vaccino antinfluenzale alla figlia di quattro anni. La. Leggo.it

